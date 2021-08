Ancona: batterio killer viene scambiato per Covid. Marica non ce l’ha fatta (Di lunedì 2 agosto 2021) Cinque giorni di febbre alta scambiata per un sintomo Covid. Poi un’infezione batterica “facilmente gestibile” e invece Marica Ciavattini, 43 anni, è morta in ospedale. Osimo, provincia di Ancona. Marica Ciavattini, 43 anni e commerciante del centro storico del paese, è morta all’ospedale di Torrente lo scorso venerdì 30 luglio. La donna si era L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 2 agosto 2021) Cinque giorni di febbre alta scambiata per un sintomo. Poi un’infezione batterica “facilmente gestibile” e inveceCiavattini, 43 anni, è morta in ospedale. Osimo, provincia diCiavattini, 43 anni e commerciante del centro storico del paese, è morta all’ospedale di Torrente lo scorso venerdì 30 luglio. La donna si era L'articolo proda Leggilo.org.

Advertising

infoitinterno : Cinque giorni di febbre, poi la morte ad Ancona: non era Covid, Marica stroncata da un batterio-killer - zazoomblog : Cinque giorni di febbre poi la morte ad Ancona: non era Covid Marica stroncata da un batterio-killer - #Cinque… - Uomodellastrad1 : RT @Gazzettino: Cinque giorni di febbre, poi la morte ad Ancona: non era Covid, Marica stroncata da un batterio-killer - Gazzettino : Cinque giorni di febbre, poi la morte ad Ancona: non era Covid, Marica stroncata da un batterio-killer - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Cinque giorni di febbre, poi la morte ad Ancona: non era Covid, Marica stroncata da un batterio-killer -