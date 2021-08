Pellegrini “Serena per il futuro, non vedo l’ora inizi” (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Sensazioni dopo questa ultima gara? Magari sono ancora in gioco e quindi dovrò metabolizzare tutto a bocce ferme, ma sono molto contenta della decisione che ho preso. E’ il momento giusto, l’ho sempre sentito e sono molto Serena per quello che mi aspetta dopo, anzi non vedo l’ora che inizi. Poi sicuramente arriverà anche la malinconia, magari a fine anno quando mi fermerò davvero del tutto, ma sono Serena”. Queste le parole di Federica Pellegrini al termine della sua ultima gara olimpica, la 4×100 mista femminile chiusa dall’Italia al 6° posto. “E’ stata ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Sensazioni dopo questa ultima gara? Magari sono ancora in gioco e quindi dovrò metabolizzare tutto a bocce ferme, ma sono molto contenta della decisione che ho preso. E’ il momento giusto, l’ho sempre sentito e sono moltoper quello che mi aspetta dopo, anzi nonche. Poi sicuramente arriverà anche la malinconia, magari a fine anno quando mi fermerò davvero del tutto, ma sono”. Queste le parole di Federicaal termine della sua ultima gara olimpica, la 4×100 mista femminile chiusa dall’Italia al 6° posto. “E’ stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrini Serena Tokyo2020: Nespoli argento nel tiro con l'arco. Bronzo per Quadarella, Testa e Pizzolato Meno serena Jessica Rossi, che anche nella prova mista della fossa olimpica con l'ex marito Mauro ... Nel nuoto, la staffetta 4x100 mista MX con Federica Pellegrini sfiora il podio, e chiude quarta ...

