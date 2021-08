Marcell Jacobs, Finale 100 metri Olimpiadi Tokyo: programma, orario d’inizio, tv e streaming. Quando si corre? (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs si è qualificato alla Finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021! Il velocista si è inventato una spettacolare magia nella semiFinale, ha corso uno straripante 9.84 (nuovo record europeo) e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo della gara più prestigiosa in assoluto di tutti i Giochi. L’azzurro ha giganteggiato con una prodezza fuori da qualsiasi logica e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare alla medaglia d’oro: sarebbe davvero qualcosa di straripante per l’Italia. Certo, anche soltanto salire sul podio a cinque cerchi ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)si è qualificato alladei 100alledi2021! Il velocista si è inventato una spettacolare magia nella semi, ha corso uno straripante 9.84 (nuovo record europeo) e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo della gara più prestigiosa in assoluto di tutti i Giochi. L’azzurro ha giganteggiato con una prodezza fuori da qualsiasi logica e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare alla medaglia d’oro: sarebbe davvero qualcosa di straripante per l’Italia. Certo, anche soltanto salire sul podio a cinque cerchi ...

ItaliaTeam_it : PAZZESCOOOOOOOOOOOOO! 9.84!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcell Jacobs in finale nei 100 metri a #Tokyo2020! #ItaliaTeam… - Coninews : MARCELL VOLA IN FINALEEEEEE! ?? Con uno strepitoso 9.84, nuovo record italiano, Marcell #Jacobs ottiene il pass pe… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ????… - 27Peppe : RT @ItaliaTeam_it: PAZZESCOOOOOOOOOOOOO! 9.84!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcell Jacobs in finale nei 100 metri a #Tokyo2020! #ItaliaTeam | #St… - manamoli95 : RT @Coninews: Un tempo mostruoso, una qualificazione storica. ?? Con 9?. 8?4? Marcell #Jacobs si prende il primato europeo e la prima final… -