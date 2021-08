Dagli Usa monito al presidente Saied: 'La Tunisia deve ritrovare la via della democrazia' (Di domenica 1 agosto 2021) Un monito per la stabilità della regione e per salvare l'unica democrazia uscita dalle primavere arabe che tanti entusiasmi avevano sollevato e altrettante delusioni avevano successivamente provocato. ... Leggi su globalist (Di domenica 1 agosto 2021) Unper la stabilitàregione e per salvare l'unicauscita dalle primavere arabe che tanti entusiasmi avevano sollevato e altrettante delusioni avevano successivamente provocato. ...

Advertising

globalistIT : - RadioItaliaIRIB : (VIGNETTE) Afghanistan, Il dramma degli interpreti traditi dagli Usa - sportli26181512 : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta LIVE: 4x100 mista di bronzo, Paltrinieri 4°: La 4x100 mista con Ceccon, M… - azzurridigloria : Ottima seconda vasca di Thomas #Ceccon, che chiude in 52'52: siamo a 21/100 dagli USA. Ora #Martinenghi che va all'… - STnews365 : Medagliere: altri 4 podi per l'Italia, la top 10 si allontana. Resta la Cina la prima in classifica, seguita dal Gi… -