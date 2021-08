Avete visto la casa di Diletta Leotta? Ricchezza e lusso allo stato puro: ecco dove è (Di domenica 1 agosto 2021) Diletta Leotta presenta ai suoi fan la sua nuova casa, realizzazione di un sogno e vero e proprio concentrato di lusso ma no, non si trova a Milano. Quando ti chiami Diletta Leotta ogni tua scelta di vita si trasforma in una potenziale occasione di pubblicità. Lo dimostra perfettamente l’ultimo post condiviso dalla regina del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 1 agosto 2021)presenta ai suoi fan la sua nuova, realizzazione di un sogno e vero e proprio concentrato dima no, non si trova a Milano. Quando ti chiamiogni tua scelta di vita si trasforma in una potenziale occasione di pubblicità. Lo dimostra perfettamente l’ultimo post condiviso dalla regina del L'articolo èpubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Fedez : Non avete visto nulla - teatrolafenice : ?? Un estratto dal concerto che avete visto e in molti ancora continuate a vedere sul nostro YouTube: l'Aria dalla s… - ilboni78 : RT @GiovanniToti: Che bomba Marcell #Jacobs, primo italiano nella storia delle Olimpiadi a qualificarsi per la finale dei #100m! Ditemi che… - tbuccico69 : RT @GiovanniToti: Che bomba Marcell #Jacobs, primo italiano nella storia delle Olimpiadi a qualificarsi per la finale dei #100m! Ditemi che… - GiovanniToti : Che bomba Marcell #Jacobs, primo italiano nella storia delle Olimpiadi a qualificarsi per la finale dei #100m! Dite… -