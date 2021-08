A11:chiuso tratto tra Pisa Nord e Lucca est nelle notti del 3 e 4 agosto (Di domenica 1 agosto 2021) La chiusura sulla A11 Firenze-Pisa Nord, necessaria per consentire attività propedeutiche alla manutenzione del ponte sul canale Ozzeri, situato tra il km 69+600 e il km 69+500 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 1 agosto 2021) La chiusura sulla A11 Firenze-, necessaria per consentire attività propedeutiche alla manutenzione del ponte sul canale Ozzeri, situato tra il km 69+600 e il km 69+500 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : A11:chiuso tratto tra Pisa Nord e Lucca est nelle notti del 3 e 4 agosto - muoversintoscan : ?? In #A11, per consentire attività propedeutiche alla manutenzione del ponte sul canale Ozzeri, situato tra il km 6… - TrafficoA : A11 - Serravalle Nord - Camper Service chiuso A11 firenze-Pisa nord L'area di servizio Serravalle nord ha il camper service chi... - PaeseseraTos : Autostrade, A11 chiuso per una notte il tratto Pisa Nord-Lucca Est - muoversintoscan : ?? In #A11, per consentire attività propedeutiche alla manutenzione del ponte sul canale Ozzeri, situato tra il km… -