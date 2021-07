Torna il Trofeo Berlusconi. Vince la Juve: Monza battuto 2 - 1. In gol il baby Ranocchia (Di sabato 31 luglio 2021) Due su due, l'estate di Allegri prosegue senza intoppi. Dopo il 3 - 1 contro il Cesena all'esordio sulla panchina della Juventus, il tecnico fa il bis al Trofeo Berlusconi contro il Monza: il livello ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 31 luglio 2021) Due su due, l'estate di Allegri prosegue senza intoppi. Dopo il 3 - 1 contro il Cesena all'esordio sulla panchina dellantus, il tecnico fa il bis alcontro il: il livello ...

