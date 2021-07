Sharon Stone | ' Minacciata di essere estromessa da un set perché ho chiesto che tutti fossero vaccinati'

(Di sabato 31 luglio 2021) Anche, come Sean Penn prima di lei, chiede garanzie anti Covid per lavorare sul set, e in particolare che le persone con cui deve lavorare siano vaccinate. Ma a lei è andata meno bene. L'...

Advertising

Jardinlesmots : Quanto dura il coma profondo delle'relazioni sociali',non è dato da sapersi,però la regia è in grado di modulare l'… - BomprezziMarco : RT @mpiacenonaver1: Il bello dei social è che ha creato esseri perfetti a chiacchiere,poi nella realtà sono alti uno e dodici,bruttini,igno… - PaoloIvanoCucce : RT @mpiacenonaver1: Il bello dei social è che ha creato esseri perfetti a chiacchiere,poi nella realtà sono alti uno e dodici,bruttini,igno… - ketty0808 : RT @mpiacenonaver1: Il bello dei social è che ha creato esseri perfetti a chiacchiere,poi nella realtà sono alti uno e dodici,bruttini,igno… - DANZAMPY : RT @mpiacenonaver1: Il bello dei social è che ha creato esseri perfetti a chiacchiere,poi nella realtà sono alti uno e dodici,bruttini,igno… -

Ultime Notizie dalla rete : Sharon Stone

Anche, come Sean Penn prima di lei, chiede garanzie anti Covid per lavorare sul set, e in particolare che le persone con cui deve lavorare siano vaccinate. Ma a lei è andata meno bene. L'...L'attore si raccontato in un'intervista realizzata nell'ambito del Festival di Giffoni. Silvio Orlando sognava un film erotico con...11:30Il palermitano dell'Opera: "Che fatica a Parigi a 8 anni" 11:30Covid19, per la Sicilia la zona gialla è molto più che un semplice spettro 11:19Incendi, Antudo Palermo contro Musumeci: "La protezi ...Anche Sharon Stone, come Sean Penn prima di lei, chiede garanzie anti Covid per lavorare sul set, e in particolare che le persone con cui deve lavorare siano vaccinate. Ma a lei è andata meno bene. L' ...