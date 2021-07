Rischia di investire un giovane poi si ferma per picchiarlo | denunciato

(Di sabato 31 luglio 2021) (Visited 193 times, 222 visits today) Notizie Simili: Cosa può insegnare l'esperienza della Gallura alle… Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… Vacanze in Gallura, i ...

Advertising

RobertoAtzori : @capuanogio Hanno accettato l'offerta più alta, della qualità dell'offerta deve occuparsene chi vince l'appalto. Pi… - oggitreviso : Paese, cerca di evitare il posto di blocco e rischia di investire un carabiniere - antennatre : PAESE | NON SI FERMA ALL’ALT E RISCHIA DI INVESTIRE UN CARABINIERE: ARRESTATO - antennatre : PAESE | NON SI FERMA ALL’ALT E RISCHIA DI INVESTIRE UN CARABINIERE: ARRESTATO - DavideTedesco74 : Cambiamenti climatici, la Sicilia diventerà caldissima Il 2021 rischia di battere ogni record. Bonasoni (Isac-Cnr):… -

Ultime Notizie dalla rete : Rischia investire

Gallura Oggi

Proprio in quel momento una Fiat 500, con a bordo tre ragazzi e una ragazza, è transitata a forte velocità rischiando dii due ragazzi. Sentite le lamentele dei due, il conducente ha fatto ...Nell'inseguimento ha anche rischiato dialcuni passanti ma la sua fuga si è conclusa nei pressi di via XXIV Maggio a Cologno al Serio . Qui il 33enne aveva imboccato una strada sterrata, ma ...Non si è fermato all’alt di una pattuglia. Ne è nato un inseguimento da Treviglio a Cologno al Serio dove il fuggitivo è stato bloccato. I militari della Compagnia di Treviglio hanno arrestato un 33en ...Stava per essere fermato dai carabinieri e ha deciso di darsi alla fuga, percorrendo oltre 15 chilometri in auto, rischiando anche di investire alcuni passanti. Una volta bloccato, un marocchino ...