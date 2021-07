Nagelsmann: «Nel primo tempo eravamo noi i migliori, nel secondo abbiamo segnato tre autogol» (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo la sconfitta contro il Napoli a Monaco, il tecnico del Bayern, Julian Nagelsmann, ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco. Ha dichiarato che nel primo tempo sono stati i tedeschi migliori rispetto al Napoli. E che i tre gol della squadra di Spalletti sono in realtà tre autogol: “Ovviamente non sono contento. Il primo tempo è stato buono. eravamo la squadra migliore e abbiamo fatto molto bene. Nell’ultimo terzo di gara non abbiamo creato tante occasioni, ma ne abbiamo comunque avute due buone. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo la sconfitta contro il Napoli a Monaco, il tecnico del Bayern, Julian, ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco. Ha dichiarato che nelsono stati i tedeschirispetto al Napoli. E che i tre gol della squadra di Spalletti sono in realtà tre: “Ovviamente non sono contento. Ilè stato buono.la squadra migliore efatto molto bene. Nell’ultimo terzo di gara noncreato tante occasioni, ma necomunque avute due buone. ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN - Nagelsmann: 'Non sono contento, ma il primo tempo è stato buono e abbiamo segnato in realtà tre autogol nel se… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BAYERN - Nagelsmann: 'Non sono contento, ma il primo tempo è stato buono e abbiamo segnato in realtà tre autogol nel se… - napolista : «Non sono contento. Il primo tempo è stato buono. Nell’ultimo terzo di gara non abbiamo creato tante occasioni, ma… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN - Nagelsmann: 'Non sono contento, ma il primo tempo è stato buono e abbiamo segnato in realtà tre autogol nel se… - napolimagazine : BAYERN - Nagelsmann: 'Non sono contento, ma il primo tempo è stato buono e abbiamo segnato in realtà tre autogol ne… -