Morto Noah Gesser: il calciatore dell’Ajax aveva solo 16 anni (Di sabato 31 luglio 2021) Tragedia nel calcio olandese dove ha perso la vita Noah Gesser. Il giovanissimo giocatore del vivaio dell’Ajax ha avuto un incidente Tragedia nel calcio olandese dove ha perso la vita Noah Gesser. Il giovanissimo giocatore del vivaio dell’Ajax ha avuto un incidente stradale venerdì sera. La notizia è stata confermata dal club olandese. Questo il comunicato apparso sui canali ufficiali: “L’Ajax è profondamente commosso per la tragica morte del giovane giocatore Noah Gesser. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, agli amici e ai parenti”. Stando ... Leggi su zon (Di sabato 31 luglio 2021) Tragedia nel calcio olandese dove ha perso la vita. Il giovanissimo giocatore del vivaioha avuto un incidente Tragedia nel calcio olandese dove ha perso la vita. Il giovanissimo giocatore del vivaioha avuto un incidente stradale venerdì sera. La notizia è stata confermata dal club olandese. Questo il comunicato apparso sui canali ufficiali: “L’Ajax è profondamente commosso per la tragica morte del giovane giocatore. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, agli amici e ai parenti”. Stando ...

Advertising

DiMarzio : #Ajax | Tragedia nella notte: a 16 anni il giovane talento Noah #Gesser è morto in un incidente stradale - GoalItalia : #Ajax in lutto: il giovane talento Noah Gesser è morto a 16 anni in un incidente stradale ?? - Fprime86 : RT @SkySport: Noah Gesser muore in un incidente stradale, il talento dell'Ajax aveva 16 anni #SkySport #Gesser #NoahGesser - SkySport : Noah Gesser muore in un incidente stradale, il talento dell'Ajax aveva 16 anni #SkySport #Gesser #NoahGesser -