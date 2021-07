LIVE – Cagliari-Augsburg 0-1, amichevole 2021 (DIRETTA) (Di sabato 31 luglio 2021) Nuovo test per il Cagliari di mister Semplici che sabato 31 luglio scenderà in campo alle 15:30 contro l’Augsburg. Si alza l’asticella per Pavoletti e compagni che cercano una buona prova a meno di un mese dall’esordio in campionato. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partore dal primo minuto di gioco. COME SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA AGGIORNA LA DIRETTA Cagliari-Augsburg 0-1 (19? Ruben Vargas) 19? IL GOL! IL GOL! IL GOL! RUBEN VARGAS STAVOLTA NON SBAGLIA! TEDESCHI AVANTI. 14? Hahn di testa, si salva Cragno con una gran parata. 10? Tiro di Vargas, palla ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Nuovo test per ildi mister Semplici che sabato 31 luglio scenderà in campo alle 15:30 contro l’. Si alza l’asticella per Pavoletti e compagni che cercano una buona prova a meno di un mese dall’esordio in campionato. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partore dal primo minuto di gioco. COME SEGUIRE IL MATCH INAGGIORNA LA0-1 (19? Ruben Vargas) 19? IL GOL! IL GOL! IL GOL! RUBEN VARGAS STAVOLTA NON SBAGLIA! TEDESCHI AVANTI. 14? Hahn di testa, si salva Cragno con una gran parata. 10? Tiro di Vargas, palla ...

