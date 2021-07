L'analogia fra Green Pass e Shoah è senza senso. Una risposta a Freccero e Agamben (Di sabato 31 luglio 2021) Pare che l’analogia con le discriminazioni e altri crimini, come le sperimentazioni su umani, della Shoah eserciti un oscuro fascino su alcuni intellettuali impegnati a lanciare l’allarme sui pericoli insiti nelle politiche che i governi hanno approntato e stanno approntando per contrastare la pandemia da virus Sars-CoV-2 . Vaccini, vaccinazioni e correlati Pass hanno portato al parossismo paragoni apocalittici e comparazioni con fenomeni ed eventi che evocano l’essenza del male. Tra questi, ovviamente, la Shoah. Due sono le questioni che voglio qui proporre. La prima riguarda cosa ci dice questo uso ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 luglio 2021) Pare che l’con le discriminazioni e altri crimini, come le sperimentazioni su umani, dellaeserciti un oscuro fascino su alcuni intellettuali impegnati a lanciare l’allarme sui pericoli insiti nelle politiche che i governi hanno approntato e stanno approntando per contrastare la pandemia da virus Sars-CoV-2 . Vaccini, vaccinazioni e correlatihanno portato al parossismo paragoni apocalittici e comparazioni con fenomeni ed eventi che evocano l’esdel male. Tra questi, ovviamente, la. Due sono le questioni che voglio qui proporre. La prima riguarda cosa ci dice questo uso ...

'La particella fantasma', la misteriosa scomparsa dello scienziato Ettore Majorana in un film Quando lessi del neutrino, ne rimasi affascinato perché costituiva una meravigliosa analogia con la ... ma che esiste davvero una segreta comunicazione fra Maria ed Ettore in grado di trascendere le ...

Green pass, Francesco Vaia: "Meglio dopo due dosi, bisogna creare una specie di effetto bolla" Il professor Vaia ci va di analogia: 'Lo schema biglietto - tampone , affinché nessuno parta se è ... Una saggia mediazione dunque fra i progressi fatti e quelli ancora da fare mettendo in pratica ...

