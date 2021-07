Giuseppe Sarzana, scomparso un mese fa: trovato il suo cadavere in un’auto parcheggiata in una pineta (Di sabato 31 luglio 2021) Fine delle speranze per la famiglia del 52enne scomparso un mese fa: il suo corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto in una riserva. Cosa gli è successo? I familiari di Giuseppe Sarzana non hanno mai perso le speranza di trovarlo ancora in vita ma purtroppo, nelle ultime ore, è arrivata l’amara conferma. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 31 luglio 2021) Fine delle speranze per la famiglia del 52enneunfa: il suo corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto in una riserva. Cosa gli è successo? I familiari dinon hanno mai perso le speranza di trovarlo ancora in vita ma purtroppo, nelle ultime ore, è arrivata l’amara conferma. L'articolo NewNotizie.it.

