Advertising

giannettimarco : RT @romatoday: Paura a #Monteverde, albero crolla alla fermata del bus e distrugge tre auto - MercurioPsi : RT @AMDdamanna: Eccallà, cadono alberi anche senza vento. La cura del verde modello Raggi. Quanto ha detto che ha speso? #CurriculumRaggi P… - LaStell79977099 : RT @AMDdamanna: Eccallà, cadono alberi anche senza vento. La cura del verde modello Raggi. Quanto ha detto che ha speso? #CurriculumRaggi P… - FabrizioSantori : Paura a Monteverde, albero crolla alla fermata del bus e distrugge tre auto L’intervento della Lega… - jackfollasb : Roma, albero crolla sulla strada a Monteverde. Nessun ferito. 'Tragedia sfiorata' -

Ultime Notizie dalla rete : Albero crolla

RomaToday

Attimi di paura questo pomeriggio nel quartiere romano di Monteverde. Intorno alle 16.30 in via Federico Ozanam un grossoè caduto danneggiando 3 auto, una delle quali è andata completamente distrutta. Per mettere in sicurezza l'area è intervenuta la Squadra Operativa del Vigili del Fuoco con l'ausilio di un ...Il tonfo che ha spaventato diverse persone presenti è quello di unsituato in via Marina Bassa, precisamente tra la Rotonda 8 Marzo e il Lido Comunale . L'si è staccato improvvisamente, ...Paura, ma per fortuna nessun ferito nel primo pomeriggio di oggi, sabato 31 luglio, a Roma. Attorno alle 16.30 un grosso albero è caduto ...Un grosso platano è caduto per strada a Roma, distruggendo tre auto parcheggiate. L’albero è caduto nel pomeriggio di oggi in via Ozanam, zona Monteverde, vicino a una fermata dell’autobus: per fortun ...