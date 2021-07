Activision-Blizzard | Phil Spencer e Xbox a sostegno delle vittime | Siamo dalla vostra parte

(Di sabato 31 luglio 2021) Il clamore dietro le accuse sporte dallo Stato della California verso, nelle quali si condannava il perpetrare di molestie sessuali e misoginia sul luogo di lavoro, ha spinto numerose personalità del mondo videoludico ad esprimere la propria solidarietà nei confronti. L'ultima società ad esser intervenuta nel caso è stata Microsoft: nello specifico, è stato il capo di, a dire la propria dal suo canale Twitter. Il dirigente non ha potuto far altro che esprimere la propria completa solidarietà nei confronti ...

Le recenti vicende che hanno colpitoe le accuse di molestie e sessismo sul luogo di lavoro hanno spinto diverse persone, le quali in passato hanno avuto rapporti con la compagnia, a raccontare alcune delle loro "...Tutto questo, ovviamente, in risposta alle recenti turbolenze che stanno colpendo la società per cui lavorava:è infatti nell'occhio del ciclone mediatico per la denuncia sporta ...Phil Spencer ha risposto ufficialmente alla vicenda Activision-Blizzard, schierandosi a fianco delle vittime di molestie e discriminazioni.Il boss della divisione Xbox e il Game Director di Sony Santa Monica commentano le ultime notizie sulle molestie e il sessismo nei videogiochi ...