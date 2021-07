Variante Delta Covid si diffonde come la varicella, perché vaccino resta fondamentale (Di venerdì 30 luglio 2021) Variante Delta, l'argomento è più attuale che mai. Ne ha parlato, ad esempio, il professor Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova che ha spiegato quello che è il suo punto di vista sulla versione del virus responsabile dell'aumento dei contagi, sottolineandone le caratteristiche da quello che è il suo punto di vista scientifico. Lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate all'Adnkronos Salute. Variante Delta e varicella, l'associazione sulla diffusione Le parole del professor Bassetti consentono di mettere ordine a quella che è la situazione. Il primo ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 30 luglio 2021), l'argomento è più attuale che mai. Ne ha parlato, ad esempio, il professor Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova che ha spiegato quello che è il suo punto di vista sulla versione del virus responsabile dell'aumento dei contagi, sottolineandone le caratteristiche da quello che è il suo punto di vista scientifico. Lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate all'Adnkronos Salute., l'associazione sulla diffusione Le parole del professor Bassetti consentono di mettere ordine a quella che è la situazione. Il primo ...

