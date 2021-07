Variante Delta, Bassetti: “Molto contagiosa, ricorda la varicella” (Di venerdì 30 luglio 2021) “La Variante Delta” di Sars-CoV-2 “si diffonde come la varicella, quindi è Molto contagiosa. Abbiamo visto che ha un R0 di 7, quindi è davvero Molto pericolosa, e anche i vaccinati sembra abbiano la possibilità di contagiarsi e di trasmettere il virus. Ma c’è una variabile: chi è vaccinato e si contagia non va in ospedale e non sviluppa una malattia grave”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. “La quarta ondata dei contagi” Covid-19 “è sicuramente partita, quella dei ricoveri ospedalieri ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) “La” di Sars-CoV-2 “si diffonde come la, quindi è. Abbiamo visto che ha un R0 di 7, quindi è davveropericolosa, e anche i vaccinati sembra abbiano la possibilità di contagiarsi e di trasmettere il virus. Ma c’è una variabile: chi è vaccinato e si contagia non va in ospedale e non sviluppa una malattia grave”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. “La quarta ondata dei contagi” Covid-19 “è sicuramente partita, quella dei ricoveri ospedalieri ...

