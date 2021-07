Ufficiale | Dimarco dall’Inter alla Fiorenzuola

(Di venerdì 30 luglio 2021) U.S.1922 comunica ufficialmente di aver sottoscritto l’accordo che la legherà a titolo temporaneo, per la stagione 2021/2022, a Christian, difensore esterno sinistro classe 2002 di proprietà di F.C. Internazionale Milano. Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

NewsTuttoC : UFFICIALE - Fiorenzuola, dall'Inter arriva in prestito Dimarco - passione_inter : INTER-CROTONE: LA FORMAZIONE UFFICIALE NERAZZURRA INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 11 Kolarov;… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Dimarco

Fcinternews.it

Sulla fascia opposta Simone Inzaghi sembra voler dare fiducia a Federico, di ritorno dal ... data la maglietta già acquistabile sul sito) ed i due amici - campioni divideranno, anche, ...La situazione delle fasce nerazzurre vede, al momento, la presenza di Lazaro, Darmian,e Perisic. Proprio la fascia sinistra, sembra essere quella in cui potrà accadere ancora ...da ...Gianluca Frabotta è del Verona, è ufficiale. Come esterno sinistro partirà da vice Lazovic, titolare da anni su quella corsia. Di fatto prenderà il posto lasciato vuoto da Dim ...U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver sottoscritto l'accordo che la legherà a titolo temporaneo, per la stagione 2021/2022, a Christian Dimarco, difensore esterno ...