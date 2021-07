Torino, biglietti per i mezzi pubblici in cambio di bottiglie di plastica (Di venerdì 30 luglio 2021) (Foto: GTT Gruppo Torinese Trasporti)bottiglie di plastica riciclate in cambio di biglietti per i mezzi pubblici. Anche a Torino arriverà l’iniziativa, già attiva a Roma, che permette, consegnando in apposite macchinette le bottigliette in pet, di ricevere un bonus con cui comprare abbonamenti o titoli di viaggio per andare sulla metro, sul bus o sul tram. Il consiglio comunale ha infatti approvato la mozione presentata da Silvio Magliano (Moderati) per avviare la sperimentazione del sistema che riconosce crediti per l’acquisto di ticket per il servizio di ... Leggi su wired (Di venerdì 30 luglio 2021) (Foto: GTT Gruppo Torinese Trasporti)diriciclate indiper i. Anche aarriverà l’iniziativa, già attiva a Roma, che permette, consegnando in apposite macchinette lette in pet, di ricevere un bonus con cui comprare abbonamenti o titoli di viaggio per andare sulla metro, sul bus o sul tram. Il consiglio comunale ha infatti approvato la mozione presentata da Silvio Magliano (Moderati) per avviare la sperimentazione del sistema che riconosce crediti per l’acquisto di ticket per il servizio di ...

