Tokyo 2020, 27 nuovi casi di Covid legati ai Giochi (Di venerdì 30 luglio 2021) Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno registrato 27 nuovi casi di coronavirus relativi ai Giochi di Tokyo nel loro rapporto quotidiano. È il più alto aumento giornaliero di casi legati ai Giochi da quando gli organizzatori hanno iniziato a segnalare i casi il 1 luglio. Giovedì sono stati segnalati 24 casi. Tre atleti sono stati colpiti dal Covid, tra cui il saltatore con l'asta americano Sam Kendricks. Gli altri due atleti non sono stati identificati. Gli ultimi numeri portano a 220 il totale dei test positivi ...

