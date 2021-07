Scovati 77 ' furbetti' del reddito di cittadinanza Uno di loro picchia l' imprenditore che voleva assumerlo | ' Così lo perdo'

Advertising

leggoit : #Agrigento, scovati 77 «furbetti» del #reddito di cittadinanza: danno da 750mila euro - infoitinterno : Agli arresti ma col reddito di cittadinanza, scovati sette furbetti: dovranno restituire 65 mila euro - dcalpirela : RT @Ettore572: Reddito di Cittadinanza, nell'agrigentino scovati oltre 70 furbetti - - Paola06102138 : RT @Ettore572: Reddito di Cittadinanza, nell'agrigentino scovati oltre 70 furbetti - - cicoria_e : RT @Ettore572: Reddito di Cittadinanza, nell'agrigentino scovati oltre 70 furbetti - -

Ultime Notizie dalla rete : Scovati furbetti

PalermoToday

Dopo due mesi di controlli serrati dei carabinieri di sono emersi decine di '' del reddito di cittadinanza. Sono 77 le persone che percepivano indebitamente il sussidio. Quasi tutti erano consapevoli di non aver alcun diritto per percepirlo. Leggi anche > Lo sapevano ...Sette persone, tutte residenti tra Partinico, Trappeto, Cinisi, Terrasini, San Giuseppe Jato e Borgetto, che avevano perso il diritto al sussidio statale ma che continuavano a percepirlo sono state ...Dopo due mesi di controlli serrati dei carabinieri di Agrigento sono emersi decine di «furbetti» del reddito di cittadinanza. Sono 77 ...La guardia di finanza ha identificato sette persone, tutte residenti tra Partinico, Trappeto, Cinisi, Terrasini, San Giuseppe Jato e Borgetto, che non avevano comunicato all'Inps di essere stati arres ...