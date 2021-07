Roberto Calasso, una meravigliosa incoerenza (Di venerdì 30 luglio 2021) Il lascito più duraturo di Roberto Calasso è quello che si vede sugli scaffali della mia libreria: soprattutto narrativa e saggistica Einaudi tra i libri che ho comprato negli anni Ottanta e Novanta, soprattutto narrativa e saggistica Adelphi nel ventennio successivo. Forse non è giusto dire, come si sente ogni tanto, che il canone Adelphi ha affiancato e in parte sostituito il canone Einaudi, perché mentre il canone Einaudi indubbiamente esisteva, con precisi confini, ampi ma – quando l’Adelphi nacque, nei primi anni Sessanta – non amplissimi, il canone Adelphi era e in buona parte ancora è una selezione fondata non su un ideale ma su un gusto, o meglio ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Il lascito più duraturo diè quello che si vede sugli scaffali della mia libreria: soprattutto narrativa e saggistica Einaudi tra i libri che ho comprato negli anni Ottanta e Novanta, soprattutto narrativa e saggistica Adelphi nel ventennio successivo. Forse non è giusto dire, come si sente ogni tanto, che il canone Adelphi ha affiancato e in parte sostituito il canone Einaudi, perché mentre il canone Einaudi indubbiamente esisteva, con precisi confini, ampi ma – quando l’Adelphi nacque, nei primi anni Sessanta – non amplissimi, il canone Adelphi era e in buona parte ancora è una selezione fondata non su un ideale ma su un gusto, o meglio ...

Advertising

Radio3tweet : Le storie non vivono mai solitarie: sono rami di una famiglia, che occorre risalire all'indietro e in avanti. Ci ha… - chedisagio : ???? La casa editrice più bella, l'editore più illuminato, l''impronta' sulla cultura italiana. È morto Roberto Cal… - RaiCultura : Addio a Roberto Calasso, scrittore e direttore editoriale della casa editrice Adelphi. Ci ha lasciato all'età di 8… - grooving975 : RT @dar_riee: È morto Roberto Calasso scrittore ed editore di Adelphi. Non ce la faceva più a vivere in un Paese dove si leggono più fake n… - avv_garofalo : È morto Roberto Calasso, anima di Adelphi. Una vita in mezzo ai libri | L'HuffPost -