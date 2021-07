Morto di Coronavirus un noto attore | la sua ultima battaglia

(Di venerdì 30 luglio 2021)diunmessicano, Sammy Pérez, la suaper sconfiggere la malattia. (Instagram)Sammy Pérez, un comico del programma XHDerbez, èall’età di 55 anni di arresto cardiovascolare dopo aver combattuto il. L’era stato intubato e un ‘Forza Sammy’ era apparso insieme a una sua foto appena un paio di giorni fa, sui social network. La star aveva presentato diverse complicazioni dopo essere stato ricoverato in ospedale per sconfiggere il virus. POTREBBE INTERESSARTI ...

Agenzia ANSA

...LOMBARDIA In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 678 casi di Covid - 19 e un. ... FRIULI VENEZIA GIULIA LIGURIA EMILIA - ROMAGNA Sono 544 i casi di positività al...Un altroin Liguria, un 93enne a Genova mentre, nella nostra provincia salgono a due i pazienti in terapia intensiva , sui 6 ricoverati. Tamponi processati con test molecolare: 1.452.163 (+2.Sono 4.360 i morti con coronavirus con un aumento rispetto a quanto comunicato ieri da Regione Liguria di uno (maschio di 93 anni deceduto il 28 luglio al San Martino di Genova). Sono 2419 i positivi ...(ANSA) - CAGLIARI, 30 LUG - Salgono a 61.670 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale ...