Mistero sulla morte Vittorio Carità: si indaga sulle ultime ore del dandy napoletano (Di venerdì 30 luglio 2021) Ci sono ancora molti interrogativi a proposito della morte di Vittorio Carità . Il 59enne, per molti 'l'ultimo dandy' napoletano, è stato trovato in una pozza di sangue nel suo appartamento. Le ... Leggi su napolitoday (Di venerdì 30 luglio 2021) Ci sono ancora molti interrogativi a proposito delladi. Il 59enne, per molti 'l'ultimo, è stato trovato in una pozza di sangue nel suo appartamento. Le ...

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @NapoliToday: #Cronaca Mistero sulla morte Vittorio Carità: si indaga sulle ultime ore del dandy napoletano - NapoliToday : #Cronaca Mistero sulla morte Vittorio Carità: si indaga sulle ultime ore del dandy napoletano… - marcongianpiero : @OrtaGuida Spiegazione suggestiva ed interessante sulla natura del fenomeno, che non perde fascino e mistero perch… - GenerazioneX2 : @rossud87 Mi sembra lei non voglia capire ciò che non le fa comodo. Il covid appartiene alla famiglia virus sars st… - Roberto11506829 : RT @Roberto00281114: il primo mistero di Santa Mara. Nel frattempo si rimane in attesa. C'è l'ansia sommessa che prepara il grande rumore.… -