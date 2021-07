La FIGC scrive al Governo | “Sostenete il sistema calcio | è fondamentale per la ripresa generale dell’Italia”

LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: UFFICIALE - Figc scrive al Governo: 'Le gravi ripercussioni economiche generate dal Covid e le conseguenti misure di conte… - JeanMarie1899 : RT @marifcinter: UFFICIALE - Figc scrive al Governo: 'Le gravi ripercussioni economiche generate dal Covid e le conseguenti misure di conte… - Franco93197864 : RT @marifcinter: UFFICIALE - Figc scrive al Governo: 'Le gravi ripercussioni economiche generate dal Covid e le conseguenti misure di conte… - YBah96 : RT @marifcinter: UFFICIALE - Figc scrive al Governo: 'Le gravi ripercussioni economiche generate dal Covid e le conseguenti misure di conte… - spalletters : RT @marifcinter: UFFICIALE - Figc scrive al Governo: 'Le gravi ripercussioni economiche generate dal Covid e le conseguenti misure di conte… -

Ultime Notizie dalla rete : FIGC scrive

... ora l'appello arriva direttamente dal Presidente diGabriele Gravina, che ha chiesto aiuto al Premier Mario Draghi. Stando a quantoRepubblica, sul tavolo dovrebbero finire molte ...... Mario Draghi - Gabriele Gravina - Roberto Mancini Repubblicadi un incontro segreto fissato per venerdì tra il presidente dellaGabriele Gravina e il presidente del Consiglio Mario ...Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha scritto al Governo Italiano per fare in modo che quest’ultimo sostenga in modo appropriato il calcio. Gravina ha parlato così: “Siamo ad un bivio, dobbia ...“Sostenete il sistema calcio, è fondamentale per la ripresa generale dell’Italia”. Inizia così la lettera che la Figc ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai rappresentanti dei Dicas ...