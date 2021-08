La FDA estende nuovamente la scadenza del vaccino J&J per 6 mesi temendo che le dosi inutilizzate diventino inutili (Di venerdì 30 luglio 2021) La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha deciso di estendere la data di scadenza del vaccino Covid di Johnson & Johnson a sei mesi, prolungando per la seconda volta la data di scadenza mentre i paesi”affogati” nei sieri lottano per liberarsene. La società Big Pharma ha dichiarato mercoledì che la FDA ha approvato la nuova data di proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 30 luglio 2021) La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha deciso dire la data didelCovid di Johnson & Johnson a sei, prolungando per la seconda volta la data dimentre i paesi”affogati” nei sieri lottano per liberarsene. La società Big Pharma ha dichiarato mercoledì che la FDA ha approvato la nuova data di proviene da Database Italia.

La FDA estende nuovamente la scadenza del vaccino J&J per 6 mesi temendo che le dosi inutilizzate diventino inutili