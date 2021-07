Guè Pequeno fa il bagno nel prosecco: si scatenano le polemiche (Di venerdì 30 luglio 2021) Guè Pequeno nei giorni scorsi ha visitato le colline in provincia di Treviso, nominate patrimonio Unesco, e alla cantina «Il Colle» di San Pietro di Feletto si è concesso un bagno nel prosecco. I suoi eccessi tornano a far discutere. Guè Pequeno nella Marca: bagno nella vasca piena di prosecco La sua visita è stata documentata sul suo profilo Instagram ed in poco tempo è scoppiata la polemica. Il rapper ha soggiornato in una lussuosa suite dotata di Jacuzzi con vista sulle colline del prosecco ed ha terminato il suo soggiorno con una trovata marketing che sta facendo ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 30 luglio 2021) Guènei giorni scorsi ha visitato le colline in provincia di Treviso, nominate patrimonio Unesco, e alla cantina «Il Colle» di San Pietro di Feletto si è concesso unnel. I suoi eccessi tornano a far discutere. Guènella Marca:nella vasca piena diLa sua visita è stata documentata sul suo profilo Instagram ed in poco tempo è scoppiata la polemica. Il rapper ha soggiornato in una lussuosa suite dotata di Jacuzzi con vista sulle colline deled ha terminato il suo soggiorno con una trovata marketing che sta facendo ...

