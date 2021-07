Giovedì la Stazione Spaziale Internazionale è ruotata di 45 gradi su se stessa per un problema ai propulsori di un modulo russo (Di venerdì 30 luglio 2021) Giovedì la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata inaspettatamente destabilizzata alcune ore dopo che era stato completato con successo l’aggancio di un nuovo modulo Spaziale russo (Multipurpose Laboratory Module, o Nauka), lanciato lo scorso 21 luglio da Baikonur, in Kazakistan. Per Leggi su ilpost (Di venerdì 30 luglio 2021)la(ISS) è stata inaspettatamente destabilizzata alcune ore dopo che era stato completato con successo l’aggancio di un nuovo(Multipurpose Laboratory Module, o Nauka), lanciato lo scorso 21 luglio da Baikonur, in Kazakistan. Per

Advertising

hurree16 : RT @ilpost: Giovedì la Stazione Spaziale Internazionale è ruotata di 45 gradi su sé stessa per un problema ai propulsori di un modulo russo… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Giovedì la Stazione Spaziale Internazionale è ruotata di 45 gradi su sé stessa per un problema ai propulsori di un modulo russo… - ilpost : Giovedì la Stazione Spaziale Internazionale è ruotata di 45 gradi su sé stessa per un problema ai propulsori di un… - mattinodipadova : TRAM DERAGLIATO / Il tram è deragliato in piazzale Stazione, nello stesso punto dell'ultima volta. Uno scambio non… - Scisciano : #UniciMaiSoli, a Salerno l’evento conclusivo del progetto Fenalc con il ministro Erika Stefani e la piccola “Alfier… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì Stazione Passante, Autostrade apre alle modifiche green: se ne riparla a ottobre Dunque la conferenza dei servizi di un'opera ormai ventennale che poteva chiudersi giovedì si ... Mercoledì mattina alla stazione centrale di Bologna, hanno manifestato contro l'opera i Verdi che hanno ...

Escursionista soccorso in Trentino e trasportato in elicottero: è un 39enne di Budrio ... giovedì 29 luglio. Si tratta di un 39enne di Budrio , che ha avuto un problema a un braccio mentre ... Non è stato necessario l'intervento degli operatori della Stazione di Vermiglio, pronti in piazzola ...

Giovedì la Stazione Spaziale Internazionale è ruotata di 45 gradi su sé stessa per un problema ai propulsori di un modulo russo Il Post Dunque la conferenza dei servizi di un'opera ormai ventennale che poteva chiudersisi ... Mercoledì mattina allacentrale di Bologna, hanno manifestato contro l'opera i Verdi che hanno ......29 luglio. Si tratta di un 39enne di Budrio , che ha avuto un problema a un braccio mentre ... Non è stato necessario l'intervento degli operatori delladi Vermiglio, pronti in piazzola ...