Francesco Oppini replica alle accuse di Tommaso Zorzi: “È surreale” (Di venerdì 30 luglio 2021) Che le cose tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non andassero benissimo, era evidente da un po’. Negli ultimi tempi, infatti, si susseguivano le voci secondo cui tra l’influencer milanese e il figlio di Alba Parietti, diventati grandi amici nella Casa del Grande Fratello Vip 5, ci fosse maretta, ma nessuno aveva chiari i motivi. E ora che Zorzi ha confermato la fine dell’amicizia defollowando Oppini su Instagram, quest’ultimo si è sfogato sempre sul popolare social a proposito dei motivi (che per lui sono dei pretesti) per cui l’amico avrebbe interrotto i rapporti con lui. GF Vip 5, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 luglio 2021) Che le cose tranon andassero benissimo, era evidente da un po’. Negli ultimi tempi, infatti, si susseguivano le voci secondo cui tra l’influencer milanese e il figlio di Alba Parietti, diventati grandi amici nella Casa del Grande Fratello Vip 5, ci fosse maretta, ma nessuno aveva chiari i motivi. E ora cheha confermato la fine dell’amicizia defollowandosu Instagram, quest’ultimo si è sfogato sempre sul popolare social a proposito dei motivi (che per lui sono dei pretesti) per cui l’amico avrebbe interrotto i rapporti con lui. GF Vip 5, ...

Advertising

Liliwhities : RT @morphtojade: No vabbè, francesco oppini nuovo paladino lgbt ?????? - peularis : Chi è che aveva ragione anche su una certa persona? E perché proprio Francesco Oppini la notte del 23 ottobre 2020? - LadyNews_ : #TommasoZorzi rompe l'amicizia con #FrancescoOppini: interviene anche #AlbaParietti - alee_alee_al : @Biccometro @oppureatram Ma con tutta la calma del mondo e cercando di ragionare... Da dove evinci che quel tweet è… - SPYit_official : Amicizia al capolinea per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “Meglio che ognuno vada per la sua strada”. Il motivo è… -