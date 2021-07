Discoteche aperte in Sardegna | c' è la svolta | chiesta l' archiviazione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche aperte

il Giornale

Nell'occhio del ciclone per la sua scelta, il governatore Solinas difese l'ordinanza: " Il 6 agosto non c'era alcuna ordinanza regionale e leeranoin virtù del dpcm in tutta Italia ...Nel frattempo però resta ancora aperta a Tempio Pausania un'inchiesta simile sulla riapertura dellela scorsa estate in Costa Smeralda.I pm sono vicini alla richiesta di archiviazione dell'indagine per epidemia colposa per la riapertura delle discoteche in Sardegna ad agosto 2020 ...Arriva dalla Procura di Cagliari la richiesta di archiviazione nell’inchiesta per epidemia colposa aperta a seguito della messa in onda di un servizio di Report, nel novembre 2020, sull’apertura delle ...