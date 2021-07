Calciomercato Milan, addio Donnarumma | L’ex Juventus: “Che sbagli!” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Calciomercato del Milan ha visto il rumoroso addio di Donnarumma finito, a zero, al PSG: arriva la stoccata delL’ex juventino Il Milan prosegue la sua rincorsa ai prossimi colpi… L'articolo Calciomercato Milan, addio Donnarumma L’ex Juventus: “Che sbagli!” è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 30 luglio 2021) Ildelha visto il rumorosodifinito, a zero, al PSG: arriva la stoccata deljuventino Ilprosegue la sua rincorsa ai prossimi colpi… L'articolo: “Che” è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

