Bottas | Mercedes è migliorata col caldo

Advertising

SkySportF1 : ?? La Mercedes detta il passo (-30' ?? #FP2) ?? Bottas davanti ad Hamilton IL LIVE ?? - giornaleradiofm : Approfondimenti: F1, Ungheria: seconde libere a Bottas, indietro le Ferrari: (ANSA) - ROMA, 30 LUG - Valtteri Botta… - viaggiareonthe1 : F.1, GP Ungheria - Libere 2: Mercedes vola, Bottas è davanti - FormulaPassion : #F1 | Venerdì da protagonisti assoluti per Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, assetto da migliorare invece per Max V… - FormulaPassion : #F1 | Le parole di Valtteri Bottas dopo le libere dell'#HungarianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Bottas Mercedes

1'17 012 2 L. Hamilton1'17 039 3 M. Verstappen Red Bull 1'17 310 4 E. Ocon Alpine 1'17 759 5 S. Perez Red Bull 1'17 824 6 P. Gasly AlphaTauri 1'18 113 7 F. Alonso Alpine 1'...Leclerc chiude undicesimo, subito davanti a Sainz, con ritardi attorno al secondo e tre decimi rispetto a. Alla, però, restano coi piedi per terra. "Per noi finlandesi non è la ...Valtteri Bottas davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2021 di Formula 1. Seguono Lewis Hamilton e Max Verstappen, undicesimo Charles Leclerc, dodicesimo Ca ...Massimo Costa - XPB Images Il suo destino in Mercedes sembra essere ormai segnato, a meno che di clamorosi risultati, ma Valtteri Bottas non ha certo alzato bandiera bianca. Nel secondo turno ...