Boari, la sua ragazza: "Sono orgogliosa di te, ti amo". E lei si commuove (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo il bronzo conquistato nell'arco, storico perché il primo femminile nella storia olimpica, Lucilla Boari ha fatto coming out e nel collegamento da Casa Italia è arrivato un messaggio video all'... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo il bronzo conquistato nell'arco, storico perché il primo femminile nella storia olimpica, Lucillaha fatto coming out e nel collegamento da Casa Italia è arrivato un messaggio video all'...

Advertising

Coninews : Alla sua 2ª partecipazione olimpica Lucilla #Boari fa la storia del tiro con l'arco italiano! ?????? Prima dell'arcie… - Mikys___ : RT @radio_zek: Storico bronzo nel tiro con l’arco e poi il coming out per Lucilla #Boari, 24 anni. Che si commuove quando compare la sua f… - biosimply : RT @Coninews: Alla sua 2ª partecipazione olimpica Lucilla #Boari fa la storia del tiro con l'arco italiano! ?????? Prima dell'arciera di Riva… - AndreaBonturi : RT @PieraBelfanti: Lucilla #Boari in collegamento con CasaItalia, emozionata ringrazia la sua ragazza.?? - aranciaverde : RT @PieraBelfanti: Lucilla #Boari in collegamento con CasaItalia, emozionata ringrazia la sua ragazza.?? -