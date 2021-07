Barack Obama ora vuol scommettere sul basket africano (Di venerdì 30 luglio 2021) L’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama non ha mai nascosto la sua smisurata passione per la pallacanestro. Molti ricorderanno quando, nella primavera 2008, durante le primarie democratiche che poi lo condurranno verso la vittoria, ad urne aperte per gli elettori democratici del North Carolina, lui e il suo staff scesero sul parquet dei Tar InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 30 luglio 2021) L’ex Presidente degli Stati Unitinon ha mai nascosto la sua smisurata passione per la pallacanestro. Molti ricorderanno quando, nella primavera 2008, durante le primarie democratiche che poi lo condurranno verso la vittoria, ad urne aperte per gli elettori democratici del North Carolina, lui e il suo staff scesero sul parquet dei Tar InsideOver.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo sei mesi alla Casa Bianca dai numeri dei sondaggi arrivano cattive notizie per Joe Biden che al momento fa peg… - Pippo_Moscuzza : RT @TV2000it: 'Ti amo presidente', scritto e diretto da Richard Tanne. Stasera #30luglio ore 20.55 su #Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky Pr… - illibraio : In arrivo a ottobre, in contemporanea mondiale, “Renegades” il libro di Barack Obama & Bruce Springsteen. Ecco i de… - TV2000it : 'Ti amo presidente', scritto e diretto da Richard Tanne. Stasera #30luglio ore 20.55 su #Tv2000 | Canale 28 dtt e 1… - beltempotv2000 : RT @TV2000it: 'Ti amo presidente', scritto e diretto da Richard Tanne. Stasera #30luglio ore 20.55 su #Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama George Clooney e le frane a Laglio, sul lago di Como: "Peggio di quanto pensassi" Leggi anche › Barack Obama e Clooney a Como: tutte le star passate per Villa Oleandra Uma Thurman e il fidanzato Arpad Busson, ospiti di Clooney a Villa Oleandra, si godono un giro in ...

Prince, uscito l'album di inediti Welcome 2 America Eppure, è stata scritta sotto la presidenza di Barack Obama quando la speranza era ben più di una fiammella. Chissà oggi come commenterebbe che la verità è una nuova minoranza . Se desideriamo un po'...

Obama investe sul basket africano: «Porta benessere e uguaglianza» Corriere della Sera I 60 anni di Obama, festa con vip a Martha's Vineyard Barack Obama compie 60 anni e prepara una grande festa con vip a Martha's Vineyard. L'ex presidente è nato il 4 agosto del 1961 e ospiterà il party nella sua proprietà in Massachusetts acquistata nel ...

L’evacuazione degli interpreti degli Stati Uniti dall’Afghanistan Riguarda migliaia di afghani che hanno collaborato con l'esercito americano, e che saranno in pericolo dopo il suo ritiro ...

Leggi anche ›e Clooney a Como: tutte le star passate per Villa Oleandra Uma Thurman e il fidanzato Arpad Busson, ospiti di Clooney a Villa Oleandra, si godono un giro in ...Eppure, è stata scritta sotto la presidenza diquando la speranza era ben più di una fiammella. Chissà oggi come commenterebbe che la verità è una nuova minoranza . Se desideriamo un po'...Barack Obama compie 60 anni e prepara una grande festa con vip a Martha's Vineyard. L'ex presidente è nato il 4 agosto del 1961 e ospiterà il party nella sua proprietà in Massachusetts acquistata nel ...Riguarda migliaia di afghani che hanno collaborato con l'esercito americano, e che saranno in pericolo dopo il suo ritiro ...