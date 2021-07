Antonio Conte potrebbe finire a Sky a commentare la Champions (Di venerdì 30 luglio 2021) Antonio Conte potrebbe finire a Sky a commentare le partite di Champions League. Il Corriere dello Sport scrive di una trattativa già in fase avanzata. “Antonio Conte il Martello (lo chiamano così anche in Cina) che fa le pulci e spiana i suoi colleghi in tivù, dopo essere stato lui spulciato e qualche volta spianato sarebbe una goduria, oltre che un gran colpo per lo sport di Sky. Trattativa avanzata, pare. In assenza di una panchina che faccia gola, l’alternativa sarebbe il peccato di gola. Lo sfizio, cioè, di salire in cattedra e mostrare di saperci ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021)a Sky ale partite diLeague. Il Corriere dello Sport scrive di una trattativa già in fase avanzata. “il Martello (lo chiamano così anche in Cina) che fa le pulci e spiana i suoi colleghi in tivù, dopo essere stato lui spulciato e qualche volta spianato sarebbe una goduria, oltre che un gran colpo per lo sport di Sky. Trattativa avanzata, pare. In assenza di una panchina che faccia gola, l’alternativa sarebbe il peccato di gola. Lo sfizio, cioè, di salire in cattedra e mostrare di saperci ...

Advertising

davidallegranti : Se vedi il video di Conte al contrario senti la voce di Antonio Banderas per il Mulino Bianco - napolista : La trattativa sembra già in stato avanzato. La collaborazione riguarderebbe anche partite di alto livello del calci… - grafuio : RT @ZZiliani: LA NOTIZIA DEL GIORNO Quasi fatta per #Conte opinionista a #Sky. Antonio vuole però #Lineker come conduttore, #Oriali come da… - enrick81 : @AgoCannella @CIAfra73 @napoliforever89 @famigliasimpson @Tvottiano @misterf_tweets @BALDINIPAOLA @OltreTv… - Marcell78225090 : RT @ZZiliani: LA NOTIZIA DEL GIORNO Quasi fatta per #Conte opinionista a #Sky. Antonio vuole però #Lineker come conduttore, #Oriali come da… -