A1 | aperta terza corsia tra Firenze sud e Incisa

(Di venerdì 30 luglio 2021) Si tratta di circa 5 km di potenziamento del tracciato – sia in direzione Roma sia in direzione Bologna – nell’ambito del piu’ ampio progetto di sviluppo del nodo toscano dell’Autostrada del Sole, tra gli svincoli di Barberino e Valdarno. ads su Il Corriere della Città.

E' stataal transito, alle 6 di questa mattina, lacorsia nel tratto della A1 tra Firenze sud e Incisa. Si tratta di circa 5 km di potenziamento del tracciato - sia in direzione Roma sia in ...