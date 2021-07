ZZ Top | bassista Dusty Hill morto nella notte in Texas

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Ci mancherà la tua presenza costante, la tua buona natura e l’impegno duraturo”, il cordoglio dei membri della band per la morte di, ilbarbuto della band blues-rock americana ZZ Top, èall’età di 72 anni. A dare l’annuncio è stato il sito ufficiale della band . “Siamo rattristati dalla notizia di oggi che il nostro Compadre,, ènel sonno a casa a Houston, in”, hanno detto gli altri due membri della band Billy Gibbons e Frank Beard. La band ...

Dusty Hill, il bassista degli ZZ Top, è morto stanotte nel sonno, a Houston. Aveva 72 anni. Solo pochi giorni fa, il musicista aveva dovuto farsi sostituire in concerto dal tecnico delle chitarre Elwood Francis.