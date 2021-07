Vedere Maurizio Costanzo così vi lascerà completamente di stucco | sembra un’altra persona

Advertising

maurizio______ : @RoRoi92375042 Ho avuto una fitta alla cervicale solo a vedere la foto??. Dovresti mettere l'avviso NON FATELO A CASA - violet6femme : RT @paologerbaudo: @maurizio_crippa @DM_Deluca Se qsiasi direttore/vicedirettore di giornale appoggiasse dittatura (perché quello è) in qua… - paologerbaudo : @maurizio_crippa @DM_Deluca Se qsiasi direttore/vicedirettore di giornale appoggiasse dittatura (perché quello è) i… - luigimuzii : @maurizio_crippa @DM_Deluca Vi ci voglio proprio vedere, voi che, al massimo, forse, avete fatto qualche giorno di… - onlyleggerezza : @jk_ismytime @pzzskA È cambiato da quella cena post Maurizio Costanzo,il giorno che andando a vedere casa. Sapranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Vedere Maurizio

SoloGossip.it

DoveItalia - Iran in tv e streaming Il match Italia - Giappone sarà visibile in chiaro su ... con telecronaca a cura diColantoni e il commento tecnico dell'ex pallavolista Andrea ...diBadiani Parecchi anni fa Roma era...sommersa da rifiuti. 'Sai che novità!' mi direte. ... 'Beh sì...certo...l'idea...forte è forte...anche...troppo forse...bisognerà...naturalmente ...Una vecchia immagine di Maurizio Costanzo vi lascerà sbalorditi: sono trascorsi molti anni da allora, stenterete a credere che sia lui!È presto per parlare di fedelissimi a tutti gli effetti, ma qualcuno ad Auronzo ha giocato più di altri: ecco di chi si tratta ...