Tokyo | la Rondini | “Con la medaglia al collo sentivo ancora la barca scorrermi sotto”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Grandissimo traguardo quello raggiunto oggi da Federica Cesarini, capovoga, e Valentina Rodini, prodiera, che hanno vinto l’oro oggi nella gara di canottaggio, sono loro le due nuove regine dello sport azzurro, le prime donne ad aver conquistato unaper l’Italia nel canottaggio femminile. Entusiasmo e commozione al termine della gara per le due atlete che sono anche grandi amiche nella vita. Dopo anni di sacrifici e lavoro è arrivata una grande soddisfazioni a cui, spiega la Valentina Rodini stentavano a credere nel finale di gara “È stata una gara fantastica: a 15 colpi dalla fine ho chiamato il via che ci ha permesso di balzare davanti, ma gli ultimi cinque ...

Advertising

napolista : Eccezionale prima medaglia d’oro di canottaggio femminile per l’Italia. L’entusiasmo della Cesarini “Ci ho creduto… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo Rondini

Open

Non è passata nemmeno un'ora dalla gioia nel canottaggio, che dalla vasca di2020 è arrivata ... Valentinae Federica Cesarini hanno compiuto un capolavoro nella finale della specialità ...Non è passata nemmeno un'ora dalla gioia nel canottaggio, che dalla vasca di2020 è arrivata ... Valentinae Federica Cesarini hanno compiuto un capolavoro nella finale della specialità ...Eccezionale prima medaglia d'oro di canottaggio femminile per l'Italia. L'entusiasmo della Cesarini "Ci ho creduto sempre. Valentina è il mio prolungamento, viviamo una simbiosi ed è naturale sia così ...IL MEDAGLIERE. IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO. I RISULTATI GIORNO PER GIORNO. GLI ITALIANI IN GARA GIOVEDÌ 29 LUGLIO. DIRETTA TV – La diretta tv sarà disponibile su Eurosport Player e Discovery+, c ...