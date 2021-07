Tokyo 2020 | le lombarde Cesarini-Rodini oro nel canottaggio

(Di giovedì 29 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Brilla l’Italia delche al fotofinish ha conquistato la medaglia d’oro nel doppio pesi leggeri donne. Alle Olimpiadi dila coppia Federicae Valentina, l’una cremonese l’altra varesina di Cittiglio, ha concluso la gara con soli 14 centesimi di vantaggio su Francia e Olanda. “E’ stata un’emozione incredibile:io non avevo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd ...

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - Manu91152833 : RT @Eurosport_IT: UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - sportface2016 : Che rimonta del #Settebello! Vittoria sugli Usa #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

è il sesto giorno di Olimpiadi e l'Italia va a caccia di altre medaglie. Una arriva subito alle 3 del mattino, con il doppio pesi leggeri di canottaggio con Oppo e Ruta che vincnono il ...Pallavolo femminile, Italia batte 3 a 0 Argentina L'Italia del volley femminile ha sconfitto per 3 a 0 l'Argentina confermandosi leader della pool B del torneo olimpico dei Giochi di. Le ...Gregorio Paltrinieri, diretta finale 800sl/ Olimpiadi Tokyo 2020: ARGENTO! (agg Michela Colombo). Alessandro Miressi, diretta finale 100 SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: sesto, molta la delusione. MEDAGLIE I ...L'Italia torna a ricoprirsi d'oro grazie al canotaggio, con Rodini e Cesarini come prime assolute nella storia femminile di questo sport: nel nuoto, prova gigantesca ed argento per Paltrinieri ...