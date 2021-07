Pd | Corsetti-Marin | da Campidoglio pochi spicci a Municipi per erbacce

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Una bella quantità di rigogliosedecora ogni angolo della città; strade, marciapiedi e cimiteri sono infestati da erbe spontanee che li rendono impraticabili. Questa immagine di trasandatezza della Capitale rispecchia il lavoro fallimentare di questa Giunta che per cinque anni non è stata in grado di gestire neppure l’ordinaria amministrazione.” “L’incapacità di programmazione ha fatto slittare l’appalto per l’affidamento del servizio di sfalcio e diserbo, con la conseguenza di dover assegnare in extremis dei fondi ai variper l’eliminazione, da strade e marciapiedi, delle erbe infestanti.” “Si è trattato però di somme irrisorie ...