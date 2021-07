“No Green Pass” | flop delle fiaccolate organizzate in 12 città In piazza anche la Lega

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Meno di mille a Roma, gruppi sparuti, composti da non più di 200 persone in ognunaaltre 11, a Milano a Santa Teresa di Gallura. “Eravamo pochi ma buoni” si consolano i partecipanti. Mentre ieri si è registrata un’affluenza record, con file chilometriche, all’hub vaccinale di Roma Termini, continua senza particolare seguito l’ondata “No” nelle piazze italiane contro la decisione del Governo che dal 6 agosto prossimo ha reso obbligatorio il lasciaare verde per una serie di attività. Dopo i gruppiti ai complottisti di QAnon e una piccola rappresentanza dei ristoratori ...

obbligatorio per treni, aerei, navi e pullman per tratte di lunga percorrenza . È l'ipotesi intorno alla quale ragiona il governo, chiamato a decidere sul settore, e su quello della scuola. ...Il presidente della Toscana Eugenio Giani avverte che c'è un dialogo tra governo e Regioni sulche riguarda 'sostanzialmente un alleggerimento delle misure proposte e molti più vaccini'. Le richieste delle Regioni saranno messe sul tavolo nella riunione della Conferenza in programma ...L’iniziativa allo studio dell’assessore D'Amato. Il Comune di Pomezia precursore. Nel mondo si ricorre alle lotterie per incentivare le vaccinazioni ...“Occorre riconoscere il green pass anche a chi si è vaccinato con Sputnik”. Lo sottolinea la deputata del Pd Alessia Morani. “Il mancato riconoscimento – sottolinea – crea problemi per il turismo, ma ...