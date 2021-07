Libero De Rienzo non è riuscito a smettere quando voleva | il pusher girava sotto casa sua | quel giorno

(Di giovedì 29 luglio 2021) In manette ilche ha fornito droga all’attore napoletanoDe, recentemente scomparso a soli 44 anni. Ci ha fatto ridere, riflettere e poi piangere con la sua scomparsa. La morte dell’attore partenopeoDe– il ricercatore di Matematica “SmettoVoglio”, tanto per citare uno dei suoi ruoli – non L'articolo proviene da Leggilo.org.

Arrestato lo spacciatore che ha venduto eroina aDi. Si tratta di un cittadino del Gambia , che è stato preso a Torre Angela , nella periferia di Roma . E, scrive oggi il Messaggero , quel pusher in Italia non avrebbe dovuto esserci, ...ITALIA - Un uomo originario del Gambia è stato arrestato con l'accusa di aver venduto eroina aDe, l'attore 44enne trovato morto nella sua abitazione il 15 luglio scorso. Le indagini, scattate immediatamente dopo la scoperta del corpo senza vita dell'attore e dell'eroina all'...Libero De Rienzo, arrestato a Torre Angela spacciatore del Gambia che gli ha venduto eroina: doveva essere espulso ben due volte dall'Italia.Sono le ore 11.06 del 14 luglio, il giorno prima della sua morte, quando dal cellulare di Libero De Rienzo parte un messaggio verso un’utenza straniera: «If you can’t, can you ...