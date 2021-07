Lele Adani sarà il commentatore tecnico di Fifa 22

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Foto: Ea)il nuovodell’edizione italiana di22, l’atteso nuovo capitolo della saga di simulazione calcistica di Electronic Arts. L’ex-difensore di Lazio, Brescia, Fiorentina e Inter (tra le altre) e ora opinionista televisivo, affiancherà Pierluigi Pardo, ormai stabilmente la voce ufficiale della telecronaca da otto stagioni e andrà a sostituire Stefano Nava. L’azienda ha affermato di aver sceltonon solo per l’esperienza e la conoscenza del gioco, ma anche per l’energico e coinvolgente stile di commento. Qualcosa che ...

Adesso è ufficiale:sarà il nuovo commentatore tecnico della versione italiana di Fifa 22 . Guarda la nostra intervista con il noto opinionista televisivo sul suo nuovo ruolo e sul suo futuro dopo il divorzio ...Commenta per primoè la nuova voce di Fifa22. Era noto da tempo, ma ora è arrivata l'ufficialità della EA Sports: 'è stato selezionato per questo ruolo in base all'esperienza e alla conoscenza sul campo ...L'ex commentatore di Sky riparte al fianco di Pierluigi Pardo nel videogame della EA Sports: "Scelto per il suo stile inconfondibile" ...Roma, 29 lug. - EA Sports ha annunciato che Lele Adani, opinionista televisivo ed ex calciatore, sarà il nuovo commentatore tecnico della versione italiana di F ...