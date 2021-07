Juventus, Rafia positivo al Covid-19: tutta la squadra in isolamento (Di giovedì 29 luglio 2021) La Juventus si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo della squadra bianconera è quello di raggiungere il miglior risultato in campionato e Champions League. Nel frattempo Hamza Rafia, centrocampista tunisino della squadra Under 23, in ritiro con il gruppo di Massimiliano Allegri è risultato positivo al Covid-19. tutta la squadra si trova attualmente in isolamento, come confermato direttamente dal club bianconero con un comunicato ufficiale. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 luglio 2021) Lasi prepara per la prossima stagione, l’obiettivo dellabianconera è quello di raggiungere il miglior risultato in campionato e Champions League. Nel frattempo Hamza, centrocampista tunisino dellaUnder 23, in ritiro con il gruppo di Massimiliano Allegri è risultatoal-19.lasi trova attualmente in, come confermato direttamente dal club bianconero con un comunicato ufficiale. “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal ...

