Juve, Chiellini: 'Ho voglia di alzare ancora qualche coppa' (Di giovedì 29 luglio 2021) LIVORNO - Giorgio Chiellini è stato premiato dal sindaco di Livorno dopo la vittoria dell'Europeo con la Nazionale. Un'occasione, per il capitano dell'Italia, di parlare anche della sua situazione ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 luglio 2021) LIVORNO - Giorgioè stato premiato dal sindaco di Livorno dopo la vittoria dell'Europeo con la Nazionale. Un'occasione, per il capitano dell'Italia, di parlare anche della sua situazione ...

Advertising

_Morik92_ : La #Juve ha intenzione di prolungare i contratti in scadenza di #Chiellini, #Cuadrado e #Dybala. Ci vorrà ancora un… - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: Chiellini giura amore alla Juve, Rafia positivo #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - Gianluc21212259 : RT @francGuerrieri: #Chiellini conferma che non lascerà la #Juve: “Lunedì sarò a Torino, pronto a ricominciare” ???? ?? … e firmerà il rinn… - francGuerrieri : #Chiellini conferma che non lascerà la #Juve: “Lunedì sarò a Torino, pronto a ricominciare” ???? ?? … e firmerà il… - Gianluc21212259 : RT @cmdotcom: #Juve, #Chiellini annuncia il rinnovo: 'Lunedì sarò a Torino, pronto a ricominciare. Voglio alzare altre coppe' -