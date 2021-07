Inés dell’anima mia al debutto in prima visione assoluta su Canale 5 (Di giovedì 29 luglio 2021) A partire dal 30 luglio, su Canale 5, andrà in onda una nuova fiction dal titolo Inés dell’anima mia. Si tratta di una serie spagnola nata da un libro di Isabel Allende. Il ruolo della protagonista è stato affidato all’attrice Elena Rivera. Ella è apparsa molto entusiasta di essere stata scelta per dare il volto alla giovane Inés: “Tutti conoscono il personaggio di Pedro de Valdivia, ma nessuno ha sentito parlare di Inés Suárez, ennesimo esempio di donna dimenticata dalla storia” Sono state investite molte risorse in questo progetto. La produzione ha affermato di aver utilizzato 2500 comparse e un team ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 luglio 2021) A partire dal 30 luglio, su5, andrà in onda una nuova fiction dal titolomia. Si tratta di una serie spagnola nata da un libro di Isabel Allende. Il ruolo della protagonista è stato affidato all’attrice Elena Rivera. Ella è apparsa molto entusiasta di essere stata scelta per dare il volto alla giovane: “Tutti conoscono il personaggio di Pedro de Valdivia, ma nessuno ha sentito parlare diSuárez, ennesimo esempio di donna dimenticata dalla storia” Sono state investite molte risorse in questo progetto. La produzione ha affermato di aver utilizzato 2500 comparse e un team ...

_Sport_Calcio_ : RT @QuiMediaset_it: Dal romanzo di Isabelle Allende, l'incredibile storia di Ines Suarez, la prima donna conquistador del Sud America. #Iné… - chryssakourouk1 : RT @QuiMediaset_it: Dal romanzo di Isabelle Allende, l'incredibile storia di Ines Suarez, la prima donna conquistador del Sud America. #Iné… - QuiMediaset_it : Dal romanzo di Isabelle Allende, l'incredibile storia di Ines Suarez, la prima donna conquistador del Sud America.… - Andrea90724522 : RT @MediasetPlay: Come può un'umile contadina oltrepassare l'oceano per esplorare terre selvagge e sconosciute? Solo con il coraggio smisur… - TvCircle1 : RT @MediasetPlay: Come può un'umile contadina oltrepassare l'oceano per esplorare terre selvagge e sconosciute? Solo con il coraggio smisur… -

