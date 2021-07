Impresa Paltrinieri | è argento negli 800 stile

(Di giovedì 29 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gregorioha vinto la medaglia d’800libero ai Giochi di Tokyo. L’azzurro ha chiuso in 7’42?11, arrivando a soli 24 centesimi dall’oro conquistato dall’americano Robert Finke in 7’41?87. Bronzo per l’ucraino Mykhailo Romanchuk. “Parlare di miracolo è poco, non ci avrei scommesso neanche io. Ma stavolta ci ho messo il cuore – ha dichiarato l’azzurro – E’ bellissimo, oggi ero un’altra persona rispetto alla batteria, con un’altra mentalità, un’altra cattiveria e voglia di gareggiare. Me la sono vissuta al meglio. Ieri sera un mio grande amico mi ha detto che ...

Non ci avrebbe scommesso neanche lui. Basterebbe questo per spiegare chesia riuscito a compiere Gregorio, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo negli 800 stile libero nonostante la malattia (la mononucleosi ) che l'ha fermato per un mese. In ...... le gare di oggi in diretta Ore 3.40 ARGENTO PER! Ce l'ha fatta Gregorio: ... E invece arriva l'dalla corsia otto. Ore 3.20 CANOTTAGGIO, ORO PER L'ITALIA!...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’argento negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo. L’azzurro ha chiuso in 7’42?11, arrivando a soli 24 centesimi dall’oro ...Un argento che vale davvero come un oro. E non è un luogo comune. È una vera e propria impresa quella compiuta da Gregorio Paltrinieri nella prima finale di sempre degli 800 metri del nuoto maschile, ...