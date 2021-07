Giustizia, Cdm sospeso: braccio di ferro sulla riforma Ultimatum 5S: sì alle nostre proposte o niente via libera (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Movimento 5 stelle resta ancora contrario alla proposta di mediazione avanzata dal governo sulla riforma del processo penale. Una delle ipotesi sul tavolo è che i ministri pentastellati possano astenersi in Cdm. Al momento, la riunione del governo, che era iniziata a palazzo Chigi, sarebbe stata sospesa, dopo che i ministri cinquestelle si sono presentati in ritardo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Movimento 5 stelle resta ancora contrario alla proposta di mediazione avanzata dal governodel processo penale. Una delle ipotesi sul tavolo è che i ministri pentastellati possano astenersi in Cdm. Al momento, la riunione del governo, che era iniziata a palazzo Chigi, sarebbe stata sospesa, dopo che i ministri cinquestelle si sono presentati in ritardo. Segui su affaritaliani.it

TgLa7 : #Giustizia: ipotesi astensione ministri #M5s, seduta Cdm sospesa - ilriformista : Richiesta approvata all'unanimità in Cdm #Draghi #giustizia #riformagiustizia #Conte - max_ronchi : FLASH! - RISCHIO ASTENSIONE DEI MINISTRI M5S IN CDM PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E DRAGHI... - Vito_Troiano : Sospeso il Cdm: tensione col M5s sulla riforma della giustizia - sardum : Ma fatela saltare quello schifo di riforma e mandate a casa quel ministro incompetente!! -